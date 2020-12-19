"Негодяй и матершинник": Разин отреагировал на вопрос Шнурова Путину

Продюсер "Ласкового мая" посчитал вопрос Шнурова Путину неуместным и глупым.

Сергей Владимирович поинтересовался у лидера страны, как русскому человеку можно прожить без крепкого словца.

Президент в ответ на это выразил уверенность в том, что русский язык достаточно богат для того, чтобы люди могли выражать свои мысли, не употребляя в речи нецензурную лексику.

Андрея Разина удивило то, что Сергея Шнурова допустили на пресс-конференцию Владимира Путина.

Музыкант написал ядовитый пост в Instagram, в котором, не стесняясь в выражениях, высказывает всё, что думает о лидере группы "Ленинград".