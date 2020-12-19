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"Негодяй и матершинник": Разин отреагировал на вопрос Шнурова Путину

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер "Ласкового мая" посчитал вопрос Шнурова Путину неуместным и глупым.

"Негодяй и матершинник": Разин отреагировал на вопрос Шнурова Путину

Сергей Владимирович поинтересовался у лидера страны, как русскому человеку можно прожить без крепкого словца.

Президент в ответ на это выразил уверенность в том, что русский язык достаточно богат для того, чтобы люди могли выражать свои мысли, не употребляя в речи нецензурную лексику. 

Андрея Разина удивило то, что Сергея Шнурова допустили на пресс-конференцию Владимира Путина.

Музыкант написал ядовитый пост в Instagram, в котором, не стесняясь в выражениях, высказывает всё, что думает о лидере группы "Ленинград".

"Всегда говорил про этого гаденыша, что он — негодяй и матершинник. Кто вообще сказал, что он журналист? Он такой же журналист, как я балерина. Ужасный тип, который лезет во все щели. Помойный пес. Я всегда с ним судился, всегда его презирал, как грязную собаку", — написал Разин в Instagram.

 

 

Автор: Елена Былкина
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