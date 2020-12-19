Продюсер "Ласкового мая" посчитал вопрос Шнурова Путину неуместным и глупым.
Сергей Владимирович поинтересовался у лидера страны, как русскому человеку можно прожить без крепкого словца.
Президент в ответ на это выразил уверенность в том, что русский язык достаточно богат для того, чтобы люди могли выражать свои мысли, не употребляя в речи нецензурную лексику.
Андрея Разина удивило то, что Сергея Шнурова допустили на пресс-конференцию Владимира Путина.
Музыкант написал ядовитый пост в Instagram, в котором, не стесняясь в выражениях, высказывает всё, что думает о лидере группы "Ленинград".
"Всегда говорил про этого гаденыша, что он — негодяй и матершинник. Кто вообще сказал, что он журналист? Он такой же журналист, как я балерина. Ужасный тип, который лезет во все щели. Помойный пес. Я всегда с ним судился, всегда его презирал, как грязную собаку", — написал Разин в Instagram.
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.