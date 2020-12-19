"Ну молодец": Меладзе отчитал Пригожина за "медвежью" услугу

Валерий Меладзе с раздражением воспринял слова Пригожина о том, что он отказался от съёмок в новогодних огоньках.

Иосиф Пригожин раскрыл одну из главных интриг новогодних шоу. Он объяснил в интервью журналистам, что Меладзе сам ему сказал, что отказывается от съёмок в голубых огоньках.

"Так спросите у Иосифа Пригожина, если он так сказал! Я говорил что-нибудь по этому поводу? Посмотрите "Голубые огоньки", и потом поймете, правда это или нет. Он же не мой продюсер — он продюсер певицы Валерии. С чего он взял и откуда он знает, где я снимаюсь, а где не снимаюсь? Ну молодец, что я могу сказать. Спасибо, что напомнил обо мне прессе", — вскипел Меладзе в беседе с журналистами "Газеты.Ru"

Пригожин поспешил ответить на эмоциональную реакцию Валерия Шотаевича.

"Я с ним разговаривал лично, и он мне сказал: "Поскольку я уже выступил на эту тему, я никуда не пойду и не буду сниматься нигде". Он мне лично это сказал. Возьмите его цитаты и сделайте выводы. Я не его продюсер: какая мне разница, где он снимается, будет он сниматься или нет", — объяснил Пригожин в интервью "Газете.Ru".

Иосиф Игоревич был тоже выведен из себя упрёком Меладзе.

Он стал говорить о неблагонадёжных людях, которые "улыбаются, целуются, а за глаза делают дерьмо"