Дроздов уверен, что встретится на том свете с Сенкевичем и Капицей

Один из самых любимых ведущих российского телевидения позаботился о будущем своей программы.

Николай Дроздов рассказал, что не в шутку обеспокоился о дальнейшей судьбе передачи "В мире животных".

Напрягло 83-летнего ведущего то, что вслед за смертью легенд отечественного телевидения уходят в небытие и их программы.

В качестве доказательств своих слов Николай Николаевич рассказал о закрытии таких авторских программ, как "Клуб путешественников", "Цивилизация", "Очевидное-Невероятное".

"Вижу уходит из жизни Сенкевич. Передачу тут же закрывают, нет приемника. Уходит из жизни Лёва Николаев. Тут же исчезает его "Цивилизации". Вот сейчас со мною такое случись, и передачу тут же закроют. Я ещё с 2011 года начал думать о преемнике", — рассказал Николай Дроздов Ирине Шихман в её YouTube-шоу "А поговорить?".

Замену себе Николай Николаевич стал воспитывать с младых ногтей. Сын супругов, с которыми сотрудничал Дроздов, стал приходить на площадку передачи.

Ведущий "В мире животных" стал задействовать мальчика в съёмочном процессе. Юноша по имени Алексей Лапин вскоре стал корреспондентом, который делает для программы интересные сюжеты о животных.

Сейчас Алексею Лапину 17 лет. Николай Дроздов надеется, что молодой человек продолжит дело всей его жизни. Сам ведущий признаётся, что выдохся, так как ему всё сложнее выдерживать студийные съёмки.

Николай Николаевич мечтает увидеть с небес, как передача с 52-летней историей "В мире животных" отпразднует столетний юбилей.

Он желает встретится на том свете с Сенкевичем, Николаевым и Капицей, чтобы поднять с ними бокалы небесного нектара за бессмертие своей программы.