Жена Мартиросяна ответила на слухи о романе Гарика с Яной Кошкиной

Супруга комика нашла в себе силы оценить достоинства "соперницы".

Супруга лидера Comedy Club пыталась поиронизировать над информацией по поводу романа её супруга с актрисой и моделью Яной Кошкиной.

Жанна Мартиросян не смогла промолчать и обратилась к недоброжелателям, которые множат слухи о том, что Гарик Мартиросян приобрёл для своей пассии квартиру и машину.

"Яна красивая, харизматичная, яркая и обаятельная. Я тоже, как и Гарик, видела Яну пару раз на съемках Comedy Club. Я тоже никогда с Яной не общалась, поэтому имею полное право тоже быть любовницей Яны Кошкиной! Что вам стоит взять мою фотографию и фотографию Яны и поставить их рядом?", — аргументировала свою позицию уязвлённая супруга Мартиросяна.

Женщина вспомнила, что отношение с Кошкиной приписывали также Павлу Деревянко, Семёну Слепакову и Гарику Харламову.