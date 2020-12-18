Таисия Повалий призналась, что живёт на 50 тысяч рублей в месяц

Украинская певица объяснила, что концертная деятельность у неё прервалась ещё задолго до пандемии.

Исполнительница рассказала, что зимой она сломала ногу, спускаясь по лестнице. Из-за перелома певице пришлось отменить выступления.

После же начались ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.

Артистка не унывает и не жалуется на жизнь. Она призналась, что у неё есть "подушка безопасности" в виде сбережений. К ним она и прибегла в непростой для шоу-бизнеса период.

Таисия уверила, что старается тратить деньги с умом только на самое необходимое.