Украинская певица объяснила, что концертная деятельность у неё прервалась ещё задолго до пандемии.
Исполнительница рассказала, что зимой она сломала ногу, спускаясь по лестнице. Из-за перелома певице пришлось отменить выступления.
После же начались ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.
Артистка не унывает и не жалуется на жизнь. Она призналась, что у неё есть "подушка безопасности" в виде сбережений. К ним она и прибегла в непростой для шоу-бизнеса период.
Таисия уверила, что старается тратить деньги с умом только на самое необходимое.
"Но мы же в принципе люди простые, из села. Нам многого не надо, мы спокойно сможем не жить на широкую ногу. Помогают родственники. Вся наша родня живет в деревне Шамраевка, откуда мы родом. И вот каждый год к нам от них приезжает грузовик со всевозможными гостинцами…
Конечно, мы платим за коммунальные услуги. Например, за газ. И так, по мелочи. В месяц стараемся укладываться в пятьдесят тысяч рублей", — рассказала Таисия Повалий изданию "Собеседник".
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.