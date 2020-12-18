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Таисия Повалий призналась, что живёт на 50 тысяч рублей в месяц

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Украинская певица объяснила, что концертная деятельность у неё прервалась ещё задолго до пандемии.

Таисия Повалий призналась, что живёт на 50 тысяч рублей в месяц

Исполнительница рассказала, что зимой она сломала ногу, спускаясь по лестнице. Из-за перелома певице пришлось отменить выступления.

После же начались ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.

Артистка не унывает и не жалуется на жизнь. Она призналась, что у неё есть "подушка безопасности" в виде сбережений. К ним она и прибегла в непростой для шоу-бизнеса период.

Таисия уверила, что старается тратить деньги с умом только на самое необходимое.

"Но мы же в принципе люди простые, из села. Нам многого не надо, мы спокойно сможем не жить на широкую ногу. Помогают родственники. Вся наша родня живет в деревне Шамраевка, откуда мы родом. И вот каждый год к нам от них приезжает грузовик со всевозможными гостинцами…

Конечно, мы платим за коммунальные услуги. Например, за газ. И так, по мелочи. В месяц стараемся укладываться в пятьдесят тысяч рублей", — рассказала Таисия Повалий изданию "Собеседник".

Автор: Елена Былкина
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