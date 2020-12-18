25-летняя звезда сериала "Папины дочки" написала теплое поздравление фигуристу с 47-летием в своём Instagram.
Лиза Арзамасова, про которую Иван Ургант сказал, что она влюблена в Илью Авербуха "как кошка", публично обратилась к своему жениху.
Чемпиона мира по фигурному катанию засыпали поздравлениями поклонники, коллеги, представители селебрити.
Ценной жемчужиной в россыпи этих поздравлений стали слова очаровательной Лизы.
"Есть много больших, важных и значительных слов, которые сразу станут ничтожно мелкими, если я их напишу… "Воздуха! Много-много воздуха!" С Днем Рождения, Илюша…" — написала Арзамасова в своём микроблоге.
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