"Илюша": Лиза Арзамасова публично обратилась к Авербуху

25-летняя звезда сериала "Папины дочки" написала теплое поздравление фигуристу с 47-летием в своём Instagram.

Лиза Арзамасова, про которую Иван Ургант сказал, что она влюблена в Илью Авербуха "как кошка", публично обратилась к своему жениху.

Чемпиона мира по фигурному катанию засыпали поздравлениями поклонники, коллеги, представители селебрити.

Ценной жемчужиной в россыпи этих поздравлений стали слова очаровательной Лизы.