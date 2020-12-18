Грищук рассказала о попытках Татьяны Тарасовой её "закабалить"

Двукратная олимпийская чемпионка отказалась от сомнительных предложений наставницы.

Звезда спортивных танцев на льду не лестно отозвалась о своей бывшей наставнице Татьяне Тарасовой.

Грищук вспомнила, как Тарасова предлагала заключить с ней контракт на условиях, которые противоречили интересам фигуристки.

Произошло это после Олимпиады 1998 года в японском Нагано. Оксана объяснила, что не пошла тогда на поводу у Тарасовой.

"Я отказалась. Почему я должна отдавать процент со всех своих заработков в шоу, если она к ним не имеет никакого отношения? Программы мы себе ставим сами, либо нанимаем хореографа. Но Тарасова-то тут при чем?", — рассказала фигуристка газете "Спорт-Экспресс".

Грищук отметила, что Тарасова — хорошая актриса, поэтому трудно понять, когда она говорит правду, а когда лжёт.