Приятельница выпускника "Фабрики звёзд" рассказала о коварстве возлюбленной певца Анны Калашниковой.

Поэтесса Алла Пеняева восприняла "творческое" предложение любимой Шаляпина, как попытку отправить её на тот свет.

По задумке Калашниковой, 75-летняя поэтесса должна была лечь в гроб на съёмках нового клипа Анны.

Женщина наотрез отказалась выполнять указание певицы, увидев в нём жест недоброжелательности.

"Эта ведьма хотела меня угробить! Калашникова обещала, что это будет приличная работа, голливудское кино. Однако, когда мы с Прошей приехали на съемки, оказалось, что меня по задумке Ани должны положить в гроб. Меня? Что за глупая шутка. Я ведь еще молода. Мне 75 всего!", — объяснила Пеняева в интервью "Комсомольской правде".