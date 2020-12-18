Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
В Испании раскрыли загадку метронома Бетховена
Глава РФС о ЧМ-2022 без флага: "Сначала нужно пройти отбор"
Четырёхлетний мальчик умер в детском саду в Забайкальском крае
Не отличили от сезонных колебаний: Песков рассказал о росте цен
В Кремле отреагировали на отстранение Путина от Олимпийских игр
"Байден разрешил": Вашингтон не выступит против Мадуро
"Одноклассники" составили рейтинг самых "добрых" регионов
Рядом с мемориалом в Тверской области обнаружили тело подростка
Reeflay-эффект: что можно сделать для "регулирования" блогеров

Фирсов намерен исполнять песни Легкоступовой на правах наследника

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдовец певицы хочет прибрать к рукам деньги, недвижимость и права на интеллектуальную собственность умершей жены.

Фирсов намерен исполнять песни Легкоступовой на правах наследника

Ранее Юрий Фирсов заявлял, что не претендует на имущество своей покойной супруги.

Планы яхтсмена резко поменялись. Он собирается отстаивать свои права на недвижимость и денежные средства Валентины Легкоступовой. Он также хочет стать правообладателем интеллектуальной собственности известной исполнительницы.

О намерениях Фирсова рассказал "звёздный" юрист Сергей Жорин, представляющий интересы дочери артистки Анетты Бриль.

"Фирсов официально объявил семье моих доверителей, что подал документы нотариусу о вступлении в наследство. При этом он претендует не только на движимое и недвижимое имущество, денежные средства Легкоступовой, а также на интеллектуальную собственность и авторские права на ее произведения, объясняя это тем, что принял решение начать сольную карьеру и петь песни Валентины", — объяснил Жорин информационному агентству ТАСС.

По словам адвоката, семья артистки была очень удивлена подобному намерению Юрия Фирсова.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
"Байден разрешил": Вашингтон не выступит против Мадуро
"Одноклассники" составили рейтинг самых "добрых" регионов
Фирсов намерен исполнять песни Легкоступовой на правах наследника
Рядом с мемориалом в Тверской области обнаружили тело подростка
Reeflay-эффект: что можно сделать для "регулирования" блогеров
Бары признаны самыми опасными местами для посещения в пандемию
В Ленинградской области 31 декабря сделали выходным днём
Зеппельт обескуражен решением CAS по России
Пригожин хочет пожаловаться на Шнурова Путину
В московской Олимпиаде мегаполисов примут участие школьники из 28 стран
Популярное
США и Канада. Новости и аналитика
Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США

Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.

Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США
Шнуров объяснил смысл своего вопроса Путину
Российский шоу-бизнес
Шнуров объяснил смысл своего вопроса Путину
Российский шоу-бизнес
Наташа Королёва рассказала, что делом Тарзана занялась полиция
Общество
Роструд заявил об обязательной индексации зарплат в 2021 году
Василий Амирджанов Пресс-конференция Путина напомнила о пастафарианстве Василий Амирджанов Игорь Буккер Ньютон пытался высчитать дату Апокалипсиса Игорь Буккер Любовь Степушова Конфликт Лаврова в БиГ - следствие усиления России на Балканах Любовь Степушова
Комментарии
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
Лазаревский клуб: Парад победы в Баку — оскорбление не только Армении, но и России
Лазаревский клуб: Парад победы в Баку — оскорбление не только Армении, но и России
Сын Валерии обвинил жену в мотовстве
Стариков: из Британской клиники Навальный живым не вышел бы
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
Корвет «Алдар Цыденжапов» поразил из пушки крылатую ракету
В Чёрном море испытали лёгкий плавающий танк "Спрут-СДМ1"
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
НАТО готовится к войне у Крыма?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников