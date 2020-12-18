Фирсов намерен исполнять песни Легкоступовой на правах наследника

Вдовец певицы хочет прибрать к рукам деньги, недвижимость и права на интеллектуальную собственность умершей жены.

Ранее Юрий Фирсов заявлял, что не претендует на имущество своей покойной супруги.

Планы яхтсмена резко поменялись. Он собирается отстаивать свои права на недвижимость и денежные средства Валентины Легкоступовой. Он также хочет стать правообладателем интеллектуальной собственности известной исполнительницы.

О намерениях Фирсова рассказал "звёздный" юрист Сергей Жорин, представляющий интересы дочери артистки Анетты Бриль.

"Фирсов официально объявил семье моих доверителей, что подал документы нотариусу о вступлении в наследство. При этом он претендует не только на движимое и недвижимое имущество, денежные средства Легкоступовой, а также на интеллектуальную собственность и авторские права на ее произведения, объясняя это тем, что принял решение начать сольную карьеру и петь песни Валентины", — объяснил Жорин информационному агентству ТАСС.

По словам адвоката, семья артистки была очень удивлена подобному намерению Юрия Фирсова.