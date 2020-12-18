Пригожин хочет пожаловаться на Шнурова Путину

Продюсер выступил за чистоту русского языка.

Иосиф Пригожин, который всегда показывал себя поборником нравственности и морали, поразмышлял над тем, какие бы проблемы он мог бы донести до лидера государства.

Его вечный оппонент Сергей Шнуров дорвался до микрофона и задал вопрос Владимиру Путину о Трампе.

Пригожин, будь у него такая возможность, хотел бы поднять тему нецензурной лексики.

Продюсер недоумевает, почему Шнурову позволяют употреблять в устной и письменной речи "крепкие" словечки.