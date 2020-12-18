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Пригожин хочет пожаловаться на Шнурова Путину

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер выступил за чистоту русского языка.

Пригожин хочет пожаловаться на Шнурова Путину

Иосиф Пригожин, который всегда показывал себя поборником нравственности и морали, поразмышлял над тем, какие бы проблемы он мог бы донести до лидера государства.

Его вечный оппонент Сергей Шнуров дорвался до микрофона и задал вопрос Владимиру Путину о Трампе.

Пригожин, будь у него такая возможность, хотел бы поднять тему нецензурной лексики.

Продюсер недоумевает, почему Шнурову позволяют употреблять в устной и письменной речи "крепкие" словечки.

"Почему таких, как Шнуров, не штрафуют публично? Они разрушают нашу нацию изнутри. Мы можем ругаться матом, но не должны на нем разговаривать. Мат был всегда, но его не использовали так обширно, как это происходит сегодня. Я против пропаганды мата", — объяснил свою позицию супруг Валерии в интервью порталу Teleprogramma. pro.

Автор: Елена Былкина
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