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Ида Галич намекнула на расставание с супругом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Одна из самый успешных Instagram-блогеров заставила подписчиков сопереживать.

Ида Галич намекнула на расставание с супругом

Ида Галич, которая завоевала любовь интернет-пользователей забавными вайнами и скетчами, написала в своём микроблоге загадочное послание.

Ида давно сделала семейную тему основой своего контента.

Женщина разыгрывала с мужем и ребёнком миниатюры, которые заставили поверить фолловеров в то, что у Галич с её супругом Аланом Басиевым — полная гармония и взаимопонимание.

Сейчас 30-летняя Ида похоже пожалела о том, что так разоткровенничалась с публикой на тему своих супружеских отношений.

"Ребятки, этот год был реально сложным. Понимаю, что сама позвала вас в свою спальню, в свою личную жизнь в тот момент, когда вывалила на вас свое счастье в виде свадьбы и так далее. И глупо на моем месте кричать о том, что мы эту тему оставили в покое. У нас все хорошо, у каждого по-своему насколько сейчас это возможно. У нас в жизни наступил новый этап, у каждого свой", — написала блогер в своём Instagram-аккаунте.

 

Автор: Елена Былкина
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