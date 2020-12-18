Одна из самый успешных Instagram-блогеров заставила подписчиков сопереживать.
Ида Галич, которая завоевала любовь интернет-пользователей забавными вайнами и скетчами, написала в своём микроблоге загадочное послание.
Ида давно сделала семейную тему основой своего контента.
Женщина разыгрывала с мужем и ребёнком миниатюры, которые заставили поверить фолловеров в то, что у Галич с её супругом Аланом Басиевым — полная гармония и взаимопонимание.
Сейчас 30-летняя Ида похоже пожалела о том, что так разоткровенничалась с публикой на тему своих супружеских отношений.
"Ребятки, этот год был реально сложным. Понимаю, что сама позвала вас в свою спальню, в свою личную жизнь в тот момент, когда вывалила на вас свое счастье в виде свадьбы и так далее. И глупо на моем месте кричать о том, что мы эту тему оставили в покое. У нас все хорошо, у каждого по-своему насколько сейчас это возможно. У нас в жизни наступил новый этап, у каждого свой", — написала блогер в своём Instagram-аккаунте.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.