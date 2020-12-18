Ида Галич намекнула на расставание с супругом

Одна из самый успешных Instagram-блогеров заставила подписчиков сопереживать.

Ида Галич, которая завоевала любовь интернет-пользователей забавными вайнами и скетчами, написала в своём микроблоге загадочное послание.

Ида давно сделала семейную тему основой своего контента.

Женщина разыгрывала с мужем и ребёнком миниатюры, которые заставили поверить фолловеров в то, что у Галич с её супругом Аланом Басиевым — полная гармония и взаимопонимание.

Сейчас 30-летняя Ида похоже пожалела о том, что так разоткровенничалась с публикой на тему своих супружеских отношений.