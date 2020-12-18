Пьяный фанат сорвал новогоднюю съёмку Валерия Леонтьева

71-летний исполнитель достойно вышел из нелепой ситуации.

Профессионализм и многолетний сценический опыт позволил Валерию Леонтьеву с честью выдержать испытание.

Один из самых неувядаемых представителей отечественной эстрады выступил на сцене "Известия Холл".

Народный артист России подготовил три своих сценических номера.

Две песни Валерий Яковлевич исполнил без эксцессов, но после того, как он затянул свой бессмертный хит "Казанова", на сцену выбежал нетрезвый поклонник певца.

Пьяный мужчина решил поддержать своего кумира искромётным танцем. Отчаянный гуляка танцевал и даже подпевал Леонтьеву. Кульминацией импровизированного номера стал шпагат. Дебошира увёл со сцены охранник исполнителя.

Валерия Леонтьева нисколько не сбило неожиданное вторжение нетрезвого любителя его творчества. Певец продолжил петь, несмотря на форс-мажор.

Так как съёмка выступления была испорчена, Валерию Яковлевичу пришлось ещё раз исполнить свою знаменитую песню о Казанове на радость зрителям. Он лишь порекомендовал охране лучше смотреть за народом.