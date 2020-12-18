Журналистка обвинила конкурентов в профессиональной близорукости.
Ксения Собчак воспользовалась дедуктивным методом, чтобы понять, что один из самых сплочённых светских тандемов развалился.
Ведущая получила два приглашения на одну и ту же дату. Одновременно к себе на мероприятия Ксению Анатольевну позвали Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева.
Светские львицы раньше были, что называется, не разлей вода. Из-за того, что женщины устроили конкуренцию, приглашая к себе одних и тех же гостей, Собчак заключила, что леди высшего света рассорились.
"Светским Telegram-каналам — двойка. Проморгали главный светский развод года", — написала Собчак.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.