Ведущая подверглась атаке хейтеров.
Регина Тодоренко сделала селфи в в Instagram. На фото представительница селебрити показала, что летит с сыном в самолёте бизнес-классом.
"Написать пост о том, как я летаю с Михаилом Владиславовичем в самолете? Мне почему-то кажется, что эта инфа может быть кому-то полезна", — написала Регина под снимком.
Подписчики не одобрили пост Регины Тодоренко. На женщину набросились мамочки, испытавшие на себе все тяготы перелётов с детьми в салонах некомфортабельных лайнеров.
"А вы знаете, что такое лететь на переполненной "Победе" 4,5 часа с ребенком на коленях? Вот как с таким справиться, я бы с удовольствием прочитала", — укорили Регину фолловеры.
Тодоренко нашлась, что ответить критически настроенным подписчикам.
"Начинаю снимать фильм "Что делать, чтобы летать бизнес-классом"? Илон Маск родился и жил в Африке. Получилось ведь у него что-то?" — написала Регина в ответ на упрёки.
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