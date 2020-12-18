Регина Тодоренко навлекла на себя гнев подписчиков

Ведущая подверглась атаке хейтеров.

Регина Тодоренко сделала селфи в в Instagram. На фото представительница селебрити показала, что летит с сыном в самолёте бизнес-классом.

"Написать пост о том, как я летаю с Михаилом Владиславовичем в самолете? Мне почему-то кажется, что эта инфа может быть кому-то полезна", — написала Регина под снимком.

Подписчики не одобрили пост Регины Тодоренко. На женщину набросились мамочки, испытавшие на себе все тяготы перелётов с детьми в салонах некомфортабельных лайнеров.

"А вы знаете, что такое лететь на переполненной "Победе" 4,5 часа с ребенком на коленях? Вот как с таким справиться, я бы с удовольствием прочитала", — укорили Регину фолловеры.

Тодоренко нашлась, что ответить критически настроенным подписчикам.