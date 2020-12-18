Исполнительница распространила по-настоящему вирусный ролик.
Лолита Милявская опубликовала в своём Instagram видео, на котором женщина пытается впихнуть в троллейбус парковую лавочку.
Женщина яростно тащила в салон объёмную скамью под возмущённые крики кондуктора и испуганные взгляды пассажиров.
"Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая вероятно ей не принадлежит", — написала певица под видео.
Подписчики Лолиты решили, что она просто репостнула забавный ролик с необычным происшествием.
Фолловеры даже стали осуждать невменяемую даму, решившую перевести на общественном транспорте скамейку, вероятно, украденную из парка.
Более внимательные поклонники Милявской без труда узнали в эксцентричной даме саму Лолиту.
Если Милявская сыграла по сценарию, то окружающие её люди, похоже, были не в курсе, что стали участниками нелепого представления.
Фанаты певицы оценили юмор и задумку Лолиты.
"Я не сразу вас узнала, обожаю вашу безбашенность!" — написали подписчики.
Александр Буйнов сравнил Милявскую с Фаиной Раневской.
Исполнительница, похоже, решила быть ближе к народу.
Это не первый выход Лолиты в народ. Ранее она раздавала пассажирам метро подушки и одеяла.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.