Лолита Милявская пыталась украсть скамейку из парка

Исполнительница распространила по-настоящему вирусный ролик.

Лолита Милявская опубликовала в своём Instagram видео, на котором женщина пытается впихнуть в троллейбус парковую лавочку.

Женщина яростно тащила в салон объёмную скамью под возмущённые крики кондуктора и испуганные взгляды пассажиров.

"Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая вероятно ей не принадлежит", — написала певица под видео.

Подписчики Лолиты решили, что она просто репостнула забавный ролик с необычным происшествием.

Фолловеры даже стали осуждать невменяемую даму, решившую перевести на общественном транспорте скамейку, вероятно, украденную из парка.

Более внимательные поклонники Милявской без труда узнали в эксцентричной даме саму Лолиту.

Если Милявская сыграла по сценарию, то окружающие её люди, похоже, были не в курсе, что стали участниками нелепого представления.

Фанаты певицы оценили юмор и задумку Лолиты.

"Я не сразу вас узнала, обожаю вашу безбашенность!" — написали подписчики.

Александр Буйнов сравнил Милявскую с Фаиной Раневской.

Исполнительница, похоже, решила быть ближе к народу.

Это не первый выход Лолиты в народ. Ранее она раздавала пассажирам метро подушки и одеяла.