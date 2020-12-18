Британский артист ушёл из жизни в возрасте 75 лет.
Газета Variety сообщает, что Джереми Булок скончался из-за осложнений, вызванных заболеванием Паркинсона.
Джереми Булок получил известность благодаря своим ролям в киносаге «Звездные войны».
Актёр играл роль лейтенанта Шекила в пятом и капитана Джеремока Колтонава в третьем эпизодах знаменитой картины.
Всего за актёрскую карьеру Буллоку удалось сыграть в более чем ста фильмах.
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