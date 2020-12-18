Волочкова считает, что дочь предала её, уехав жить к отцу

Балерина рассказала, почему дочь не осталась жить с ней.

Экс-прима Большого театра уверена, что её дочь Ариадна предпочла жить с отцом исключительно по меркантильным соображениям.

Дочка Анастасии Волочковой в передаче "Судьба человека" ранее рассказала, что решила жить с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным, так как он живёт в центре столицы. Из его квартиры ей удобнее посещать школу. Загородный же дом матери находится от учебного заведения далеко, поэтому девочке приходилось рано просыпаться, чтобы успеть на занятия.

Сама же танцовщица восприняла решение дочери как предательство.

"Я почему говорю про предательство. Когда отец говорит дочери моей: "Я тебе дам всё, но мама ни копейки не получит". И человек соглашается на такие условия. Мне, честно говоря, немножко больно, я не скрою", — рассказала Анастасия Волочкова эфире YouTube-шоу "Алена, Блин!".

Балерина винит себя в том, что избаловала дочь, окружив её роскошью с пелёнок.