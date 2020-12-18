Лолита Милявская уверена, что её могила будет самой посещаемой

Артистка еще раз доказала, что она — женщина без комплексов.

Лолита Милявская объяснила, что любит себя в любом весе. Она уверила, что нисколько не коплексовала, когда у неё были лишние килограммы.

Знаменитый комбинезон, в котором она появилась на фестивале "Жара" и который спровоцировал атаку хейтеров, артистка считает одним из самых удачных своих образов.

Исполнительница уверена, что её фотография в этом наряде сможет ей обеспечить посмертную славу.

"Мне кажется, когда я уйду, кто-то принесет эту фотографию на кладбище, и моя могила станет самой посещаемой", — сказала певица в интервью "Собеседнику".

Певица с нетерпением ждёт момента, когда отправится на отдых в Дубай. Она очень надеется, что власти ОАЭ не закроют границы в новом 2021 году.