Тимати обвинили в том, что он протаранил чужую яхту в Дубае

Телеграм-канал Baza сообщает, что рэпер Тимати попал в аварию в Объединённых Арабских Эмиратах.

Тимур Юнусов, по информации источника, лихачил по водной глади залива Индийского океана на мотоцикле в форме акулы. Водный транспорт рэпер арендовал.

Развлечение закончилось для шоумена печально. Не рассчитав скорость и направление, артист врезался в яхту. В корпусе судна в результате столкновения образовалась огромная пробоина.

Люди, отдыхающие на пострадавшей яхте, запечатлели солидную дыру в корпусе. Юнусов в это время дрейфовал неподалёку на водном мотоцикле.

Пресс-служба артиста опровергла его участие в аварии, уверив общественность в том, что видео смонтировано.