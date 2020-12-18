Волочкова впервые рассказала о своём бойфренде

Балерина ранее заинтриговала публику, показывая своего любимого по частям.

Анастасия Волочкова ранее донесла до подписчиков послание, из которого фанаты танцовщицы узнали, что её молодого человека зовут Олег.

Звезда балета удивилась, что в Сети набирают популярность слухи о том, что в качестве бойфренда она показывает статиста, случайного человека, который нужен ей для антуража.

Экс-прима Большого театра объяснила, что не терпит одиночество, хотя хейтерам почему-то приятнее было бы видеть её несчастной и всеми покинутой.

"Красивый, молодой, стройный, сексуальный безмерно, это очень важная составляющая в отношениях мужчины и женщины. Он очень заботливый, нереально добрый, с чувством юмора", — перечислила Анастасия достоинства своего возлюблено в интервью Алёне Жигаловой на Youtube-канале "Алена, блин!".

Волочкова рассказала, что познакомилась с любимым в нотариальной конторе. Личность сказочно прекрасного молодого человека балерина раскрывать не стала.