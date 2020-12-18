Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.
Сергей Шнуров поинтересовался у лидера страны, почему российские хакеры не поспособствовали победе Дональда Трампа на выборах президентах США и найдётся ли для гонимого лидера Америки какая-либо походящая должность в России.
Владимир Путин поблагодарил шоумена за то, что тот воздержался от ненормативной лексики.
Президент уверил, что наша страна никогда не вмешивалась в выборы США, назвав вопрос певца "провокацией".
Шнуров объяснил, почему задал Путину такой вопрос.
"Отношения между США и Россией напряжённые, острые и волнуют всех. Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось", — объяснил шоумен в эфире телеканала RTVi.
Он также отметил, что президент ответил только на ту часть вопроса, которая ему больше понравилась.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.