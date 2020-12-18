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Работники Троекуровского кладбища шокированы похоронами Гафта

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Похороны народного артиста РСФСР произвели впечатление даже на бывалых работников ритуальных услуг.

Агенты по предоставлению ритуальных услуг с удивлением наблюдали размах похоронной процессии на одном из самых престижных погостов Москвы.

Валентин Гафт нашёл упокоение на Троекуровском кладбище. Его "соседями" на кладбище стали Марина Голуб, Николай Караченцов, Вера Глаголева.

Похороны Гафта сравнили с прощанием с секретарем ЦК КПСС и бывшим сенатором Владимиром Долгих. Цветы, которые покрыли огромную площадь возле могилы артиста, привозили на нескольких автомобилях.

Последние почести выдающемуся актёру отдали представители "Мосфильма", "Ленкома" и других московских театров. От имени президента РФ на кладбище доставили венок.

Автор: Елена Былкина
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