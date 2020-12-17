"Я была в шоке": визажистка рассказала о капризах Бузовой

Визажист из республики Татарстан, которая согласилась заняться макияжем Ольги Бузовой, Эльмира Первакова с содроганием вспоминает тот день, когда рискнула поработать со звёздной клиенткой.

О своих впечатления от общения со звездой Эльмира подробно рассказала в своём Instagram.

"Увидев высокий барный стул, на котором я планировала её красить, она начала нервно кричать своим: "Я не буду на этом сидеть! Принесите НОРМАЛЬНЫЙ стул!". Поэтому красить на высоком сидении мне не удалось, пришлось стоять на коленках и красить в три погибели", — написала мастер makeup.

Неудобство в работе ей доставило и то, что Бузова параллельно пыталась курить кальян, а также пила какой-то неизвестный напиток.

Девушка согласилась работать со звездой ради совместного селфи, однако не получила особых преференций. Ольга, по словам мастера, отправила её в очередь к фанатам.