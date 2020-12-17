Надежда Бабкина в изнеможении легла в лифте

70-летняя исполнительница народных песен напугала поклонников.

Надежда Бабкина опубликовала снимок, на котором сидит на полу лифта. Певица настолько устала после напряжённого рабочего дня, что предпочла подниматься в лифте в сидячем положении.

"К концу насыщенного рабочего дня в лифте едешь не стоя, а сидя!" — написала одна из самых стойких женщин отечественного шоу-бизнеса под снимком в Instagram.

Народная артистка России, несмотря на преклонный возраст, продолжает трудиться. Хоть концертная деятельность сейчас временно приостановлена, но певица продолжает сниматься в передаче "Модный приговор". Защитнице женщин приходится очень много часов тратить на съёмки.

Неудивительно, что у Надежды Георгиевны иссякли силы.