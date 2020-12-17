Сын Валерии обвинил жену в мотовстве

22-летний молодой человек с удивлением наблюдает, как супруга приобретает всё больше вещей.

Арсений Шульгин пожаловался подписчикам на то, что его супруга Лиана беспрерывно занимается шопингом.

"Пришли домой, а тут нас опять ждут посылки. Лиана всё заказывает и заказывает", — рассказал Арсений в своём микроблоге.

Впрочем, молодой супруг с понимаем относится к причудам беременной жены, отмечая, что Лиана приобретает всё только для будущего малыша.

Арсений показал подписчикам детскую, где уже стоит колыбельная для дочки.

Молодожёны также позаботились и о новогоднем убранстве комнаты. Там уже установлена ёлка, украшенная гирляндами.