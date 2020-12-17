Басков сделал признание по поводу своей личной жизни

Натуральный блондин российский эстрады строит планы на счастливое будущее.

Пока холотяцкие будни 44-летнего артиста скрашивает только породистая кошка по имени Шанель. Только ей дозволяется беспрепятственно посещать спальню певца.

На вопрос, почему же красавец Басков всё еще ходит бобылём, исполнитель объяснил, что при обилии женщин, которые его окружают, совсем не просто найти ту единственную, с которой хочется разделить и горе, и радость.

Николай Басков объяснил, что женщина, которую он может сделать своей женой, должна смотреть с ним в одну сторону.

"Тебе хочется просыпаться, засыпать, ездить, обсуждать. Просто такого не было еще", — объяснил артист в программе Пятого канала "Светская хроника".

Впрочем, оставаться один певец не собирается.