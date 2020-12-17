Прилучный и Карпович исполнили темпераментный танец на публике

Зрители могли составить представление о страстных отношениях звёздной пары.

Общество с неодобрением встретило известие о том, что Павел Прилучный бросил жену и мать своих детей Агату Муцениеце ради Мирославы Карпович.

Звезду сериала "Папины дочки" назвали разлучницей. Паре предрекали скорый разрыв. Пока же парочка не только продолжает свой роман, но и отлично показывают себя в творческом дуэте.

Оценить "африканские страсти" Прилучного и Карпович смогли зрители одного из театров Воронежа.

На сцене актёр и актриса исполнили жаркий танец. Павел кружил Мирославу в вихре темпераментного порыва, нежно поддерживая возлюбленную.

Своим виртуозным искусством Прилучный и Карпович заслужили восторженные отзывы публики.