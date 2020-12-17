Зрители могли составить представление о страстных отношениях звёздной пары.
Общество с неодобрением встретило известие о том, что Павел Прилучный бросил жену и мать своих детей Агату Муцениеце ради Мирославы Карпович.
Звезду сериала "Папины дочки" назвали разлучницей. Паре предрекали скорый разрыв. Пока же парочка не только продолжает свой роман, но и отлично показывают себя в творческом дуэте.
Оценить "африканские страсти" Прилучного и Карпович смогли зрители одного из театров Воронежа.
На сцене актёр и актриса исполнили жаркий танец. Павел кружил Мирославу в вихре темпераментного порыва, нежно поддерживая возлюбленную.
Своим виртуозным искусством Прилучный и Карпович заслужили восторженные отзывы публики.
"Сколько нежности в вашем танце, такое не сыграть", — написали подписчики, просматривая удачный танцевальный номер, который Павел выставил в своём Instagram.
Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.