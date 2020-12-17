Подруга Коляна из юмористического сериала снова испытала счастье материнства.

У актрисы Марии Шекуновой, которая состоит в браке с актёром Дмитрием Скорницким, родилась дочка.

Радостным событием 37-летняя актриса поделилась с подписчиками в Instagram. Женщина скрывала беременность от публики, поэтому известие стало для поклонников Марии неожиданным.

"Всем доброе утро, ребятушки! Знакомьтесь, это Мира! Наша Миронька, Мирушка, Мирослава, малышка наша. Она такая классная! Кто-то знал, кто-то догадывался, кто-то вообще никак не ожидал, но я сознательно не афишировала факт интересного положения, можно сказать, скрывала, пока можно было. А теперь вот делюсь новостями! Надеюсь, что вы все за нас порадуетесь. Вот такой вот грандиозный подарочек преподнес нам незабываемый 2020-й!", — написала актриса в своём микроблоге