Солнцев назвал братьев Запашных мускулистыми женщинами

Бывший участник "Дома-2" в своём пристрастии высмеивать коллег по шоу-бизнесу дошёл и до династии дрессировщиков.

Рустам Солнцев опубликовал снимок, на котором Аскольд и Эдгард Запашные запечатлены в сценических костюмах.

Бесстрашные дрессировщики облачены в обтягивающие трико. Мужчины блистают тигриным принтом в одежде.

"Все-таки мускулистые женщины прекрасны", — подписал Солнцев снимок с накачанными циркачами.

Рустама предостерегли от подобных выпадов, отметив, что Запашные в качестве наказания могут скормить его тигру.