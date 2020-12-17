Одна из самых обольстительных исполнительниц шоу-бизнеса оценила остроумие неизвестного фотохудожника.
Вера Брежнева, которая поменяла девичью фамилию Галушка на фамилию генерального секретаря ЦК КПСС, иронично приняла наглядную шутку о её родстве с генсеком.
Почему-то фамилия Брежнева, которая у русскоязычного населения страны неизменно ассоциируется с главой СССР, показалась исполнительнице достойным сценическим псевдонимом.
Пришло время отвечать за попытку сродниться с дорогим Леонидом Ильичом.
Вера опубликовала в своем Instagram-аккаунте забавную фотожабу.
На шезлонге запечатлена нежащаяся под лучами солнца Брежнева. За её спиной тоже в довольно вольготной позе расположился сам Леонид Ильич Брежнев.
"Скажу вам честно. Только ленивый не прислал мне эту картинку, но она мне определенно нравится. Кто сделал этот шедевр — шикарное чувство юмора. Браво!" — похвалила Вера Брежнева автора фотоколлажа.
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