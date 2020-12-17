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"Это шедевр!": Вера Брежнева оценила ироничную фотожабу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Одна из самых обольстительных исполнительниц шоу-бизнеса оценила остроумие неизвестного фотохудожника.

"Это шедевр!": Вера Брежнева оценила ироничную фотожабу

Вера Брежнева, которая поменяла девичью фамилию Галушка на фамилию генерального секретаря ЦК КПСС, иронично приняла наглядную шутку о её родстве с генсеком. 

Почему-то фамилия Брежнева, которая у русскоязычного населения страны неизменно ассоциируется с главой СССР, показалась исполнительнице достойным сценическим псевдонимом.

Пришло время отвечать за попытку сродниться с дорогим Леонидом Ильичом.

Вера опубликовала в своем Instagram-аккаунте забавную фотожабу.

На шезлонге запечатлена нежащаяся под лучами солнца Брежнева. За её спиной тоже в довольно вольготной позе расположился сам Леонид Ильич Брежнев.

"Скажу вам честно. Только ленивый не прислал мне эту картинку, но она мне определенно нравится. Кто сделал этот шедевр — шикарное чувство юмора. Браво!" — похвалила Вера Брежнева автора фотоколлажа.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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