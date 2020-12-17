Шаракоис рассказал, как Асмус осталась у него ночевать

У актёра сложилось не самое лестное мнение о коллеге по сериалу "Интерны".

Актёр Дмитрий Шаракоис, известный по роли "ботаника" Бориса Лёвина в комедийном сериале про медицину, рассказал о том, как однажды он предоставил ночлег Кристине Асмус.

Актриса, которая играет в "Интернах" сердобольную альтруистку, по мнению Шаркоиса, оказалась далека от своего экранного образа.

Дмитрий вспомнил, что утром, когда они выходили из подъезда, он попросил Асмус подержать мусорный пакет, чтобы ему было сподручнее закрывать дверь.