Светская львица и блогер порадовали поклонников самоироничным вайном.
Звёздная парочка поделилась юмористической миниатюрой.
На видео Дава подходит к Бузовой, распыляет ей на футболку в районе груди неизвестное средство и старательно протирает футболку инста-дивы тряпкой.
— Что ты делаешь? — с недоумением спрашивает Бузова.
— Написано: для плоских поверхностей, — с серьёзным видом отвечает Манукян.
Ольга Бузова, недолго думая, выхватывает у Давы его распылитель и брызгает ему ниже пояса.
Подписчики королевы Инстаграма оценили взаимные подколы эпатажной парочки.
"Говорят, что после этого случая Даву никто не видел", — написала Ольга под видео.
Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.