Бузова ответила дерзкому Даве шуткой "ниже пояса"

Светская львица и блогер порадовали поклонников самоироничным вайном.

Звёздная парочка поделилась юмористической миниатюрой.

На видео Дава подходит к Бузовой, распыляет ей на футболку в районе груди неизвестное средство и старательно протирает футболку инста-дивы тряпкой.

— Что ты делаешь? — с недоумением спрашивает Бузова.

— Написано: для плоских поверхностей, — с серьёзным видом отвечает Манукян.

Ольга Бузова, недолго думая, выхватывает у Давы его распылитель и брызгает ему ниже пояса.

Подписчики королевы Инстаграма оценили взаимные подколы эпатажной парочки.