Ургант подколол Прохора Шаляпина в шутке о чихающей старушке

Ведущий связал тему уличного стрит-арта с пристрастием выпускника "Фабрики звёзд" к женщинам преклонного возраста.

В своём вечернем шоу Иван Ургант рассказал о творении английского уличного художника Бэнкси, который нарисовал на жилой многоэтажке чихающую бабушку. Забавный арт поспособствовал тому, что цены на недвижимость на улице Вейл подскочили.

Почему-то этот факт андеграундного искусства натолкнул Урганта на мысли о Прохоре Шаляпине.

Ведущий объяснил, что прежде на чихающих бабушках зарабатывал только Прохор Шаляпин. Этим Ургант напомнил, что певец прославился благодаря своим романам с состоятельными женщинами постарше.

Прохор Шаляпин не проглатывает безропотно нанесённые ему обиды.

Музыкант периодически осаживает тех, кто позволяет себе критику в его адрес. Он уже поставил на место Юрия Лозу, заявив, что его плот уплыл тридцать лет назад.

Он также не пожалел Марию Шукшину, которая осудила безнравственные ток-шоу. Шаляпин посоветовал актрисе для начала повлиять на собственную мать, а потом уже говорить о падении нравов на ТВ.

Интернет-пользователи ждут, как Прохор ответит язвительному Урганту.