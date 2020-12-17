Ведущий, который в одиночку воспитывает сына, оказался очень сентиментальным отцом.
После смерти супруги Жанны Фриске Дмитрий Шепелев взял все тяготы воспитания ребёнка на себя.
Мальчик по имени Платон радует отца своей любознательностью.
Чтобы не упустить никаких деталей из жизни ребёнка, Дмитрий Шепелев решил вести дневник, в который вносит все яркие моменты из жизни сына. Он скрупулезно фиксирует все достижения мальчика.
Дмитрий решил поделиться с подписчиками забавными вопросами, которые задаёт ему Платон.
"Вот топ самых смешных вопросов, к которым я не был готов. Все они околомузыкальные:
3. Элтон Джон - муж или жена?
2. В следующем году, когда мне будет 8, у меня наконец будет голос хриплым, как у Курта Кобейна?
1. У Фредди Меркьюри даже сейчас чёрные подмышки?" — написал в своем Instagram-аккаунте Шепелев.
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