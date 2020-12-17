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Онколог объяснил, какая жизнь ждёт Анастасию Заворотнюк

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр и сосед по загородному дому звезды сериала "Моя прекрасная няня" Вячеслав Манучаров недавно сообщил, что самое страшное в жизни Анастасии Заворотнюк позади, так как актриса пошла на поправку.

Онколог объяснил, какая жизнь ждёт Анастасию Заворотнюк

Весной 2020 года академик Александр Макаров рассказал о диагнозе Анастасии Завортнюк.

Он объяснил, что актриса страдает глиобластомой (опухоль мозга). Академик назначил актрисе лечение по новой технологии, помогающей справиться с терминальной стадией рака. Ученые подобрали вирусы, которые убивают раковые клетки.

Врач с огромным опытом лечения онкобольных Юрий Покровский объяснил, что ждёт актрису при самом оптимистичном сценарии развития её болезни.

Покровский рассказал, что случаи ремиссии у людей с глиобластомой случаются. Более того, у пациента есть шанс полностью восстановиться после перенесенной болезни. Всё зависит от вида раковой опухоли, её месторасположения и эффективности назначенного лечения.

"Многие вылечившиеся пациенты "возвращаются в строй". Может быть, они не выполняют каких-то функций, связанных с точными науками или же какой-то точной работой, но они возвращаются в строй", — объяснил медик в интервью "КП".

Специалист подчеркнул, что возвращению к привычному образу жизни во многом способствует окружение человека.

Близким людям нужно быть готовым к тому, что у Анастасии Заворотнюк поменяется взгляд на жизнь.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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