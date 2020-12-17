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"Он у меня золотце": Самбурская скрывает своего возлюбленного

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Универа" посетила премьеру фильма "Реальные пацаны против зомби".

"Он у меня золотце": Самбурская скрывает своего возлюбленного

Настасья Самбурская рассказала журналистам о проблемах бытового характера.

Ремонт в дорогостоящей квартире актрисы длится уже почти три года.

Самбурская посетовала, что вложила в ремонт сумму, которая почти ровняется стоимости самой квартиры.

Результатом ремонта артистка осталась крайне недовольна. По её словам, бригада рабочих допустила грубейшие ошибки при благоустройстве ванной комнаты.

От грустной темы Самбурская перешла к радостным моментам. Она рассказала, что отправится на новогодние каникулы со своим молодым человеком в Стамбул.

Своего бойфренда она тщательно скрывает от публики.

"Я его пока прячу, он у меня золотце", — объяснила Настасья.

Интернет-пользователи уверены, что актрисе удалось найти того самого человека, который крепко стоит на ногах и зарабатывает больше, чем она.

Хейтеры до сих пор не могут забыть, как Самбурская резко отозвалась о мужчинах с низкими доходами.

 

Автор: Елена Былкина
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