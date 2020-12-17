Александр Ширвиндт объяснил, почему умер Андрей Миронов

Один из самых маститых актёров российского театра и кино рассказал о недуге легендарного артиста.

Андрей Миронов ушёл из жизни в возрасте 46 лет. Официальным диагнозом Андрея Александровича была аневризма (поражение сосудов головного мозга).

Утрата для поклонников Миронова была столь велика, что многие до сих пор не могут смириться со смертью своего кумира. Периодически всплывает вопрос, неужели нельзя было спасти гениального актёра.

"Эта история была на моих глазах. Началось все давно, в Ташкенте, лет за семь-восемь до этого кошмара. У него болела голова, и там, в Ташкенте, сказали: "У тебя что-то такое там может быть"", — объяснил Ширвиндт в интервью Дмитрию Быкову на YouTube-канале писателя.

Александр Анатольевич пытался выяснить у нейрохирурга Эдуарда Канделя, который принимал решения в вопросах лечения артиста, почему его так и не прооперировали.