Как София Ротару выглядит без ретуши и фильтров

Интернет-пользователи не верят снимкам звёзд в Instagram, так как моложавые лица артистов подчас являются результатом умелого фотошопа.

На видео скрыть возрастные изменения сложнее. Ещё более очевидной становится внешность знаменитостей, которые появляются на публике.

На "Песне года" внимание публики приковала к себе несравненная София Ротару. Поклонники певицы отметили невероятную моложавость 73-летней исполнительницы.

Хуторянка отечественной эстрады поразила фанатов и коллег по сцене ослепительной красотой.

"Коллеги ахнули, насколько молодо выглядит София Михайловна. Молодая, красивая, стройная. Понятно, что без косметологов и хирургов тут не обошлось, но все вмешательства сделаны ювелирно: лицо живое, глаза горят", — сообщает "Комсомольская правда".

Сама София Ротару объясняет свою неувядаемую красоту хорошей генетикой, массажными процедурами и посещением сауны.

Косметолог Марта Орлова предположила, что София Михайловна воспользовалась услугами пластических хирургов. Орлова отметила, что возможно певице подкорректировали глаза и овал лица и сделали подтяжку кожи. Косметолог похвалила отличную работу коллег.