Интернет-моралисты призвали актрису к скромности.
Любовь Толкалина опубликовала в Instagram снимки с летнего отдыха в Крыму.
Почти все снимки из этого ряда были вполне приемлемы и вписывались в нормы морали даже самых строгих критиков из Сети. Смутил поборников нравственности только последний снимок, на котором актриса изображена лежащей на камнях абсолютно обнажённой.
"Уже много много лет подряд я разживаюсь вдохновением недалеко от Коктебеля в бухте Джан Кутаран… Мои друзья художники живут там обычно все лето в палатке и рисуют, рисуют, рисуют те места. От рассвета до заката…", — подписала Любовь серию своих фотографий.
Поклонники Толкалиной оценили отличную фигуру актрисы и похвалили за эстетику снимков. Нашлись однако и те, кто не одобрил откровенную фотосессию актрисы.
"А я хочу сказать, Любочка, остановитесь. Горе тем, кто вводит в соблазн", — написали подписчики актрисы.
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