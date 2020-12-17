Поклонники осудили Толкалину за обнаженные снимки

Интернет-моралисты призвали актрису к скромности.

Любовь Толкалина опубликовала в Instagram снимки с летнего отдыха в Крыму.

Почти все снимки из этого ряда были вполне приемлемы и вписывались в нормы морали даже самых строгих критиков из Сети. Смутил поборников нравственности только последний снимок, на котором актриса изображена лежащей на камнях абсолютно обнажённой.

"Уже много много лет подряд я разживаюсь вдохновением недалеко от Коктебеля в бухте Джан Кутаран… Мои друзья художники живут там обычно все лето в палатке и рисуют, рисуют, рисуют те места. От рассвета до заката…", — подписала Любовь серию своих фотографий.

Поклонники Толкалиной оценили отличную фигуру актрисы и похвалили за эстетику снимков. Нашлись однако и те, кто не одобрил откровенную фотосессию актрисы.