Дане Борисовой предложили стать экспертом в "Доме-2"

Звезда "Армейского магазина" обладает ценным опытом преодоления наркотической зависимости.

Дана Борисова является частым гостем многих ток-шоу. В передачах она рассказывает, как ей удалось выкарабкаться со дна жизни.

Ведущая прошла полугодовой курс реабилитации на острове Самуи, благодаря чему вернулась к нормальному образу жизни.

Дана поделилась с подписчиками интересной новостью. Оказывается в своих рядах ведущую хотят видеть руководители шоу "Дом-2".

Эксцентричную женщину зовут на телестройку в качестве эксперта.

"Дом-2" добрался и до меня", — написала Дана под скриншотом сообщения, которое её пришло в директ Instagram

В качестве доказательства своих слов она предоставила переписку с представителями канала ТНТ.

"Дана, здравствуйте! Меня зовут Вика. Я работаю в кастинг службе на ТНТ. Хотела бы предложить Вам принять участие, как эксперт на лобном месте телепроекта "Дом-2", — написали ей в личку.

Борисова не спешит давать согласие на приглашение. Ведущая пока держит в тайне, какое решение она приняла.