Звезда "Армейского магазина" обладает ценным опытом преодоления наркотической зависимости.
Дана Борисова является частым гостем многих ток-шоу. В передачах она рассказывает, как ей удалось выкарабкаться со дна жизни.
Ведущая прошла полугодовой курс реабилитации на острове Самуи, благодаря чему вернулась к нормальному образу жизни.
Дана поделилась с подписчиками интересной новостью. Оказывается в своих рядах ведущую хотят видеть руководители шоу "Дом-2".
Эксцентричную женщину зовут на телестройку в качестве эксперта.
"Дом-2" добрался и до меня", — написала Дана под скриншотом сообщения, которое её пришло в директ Instagram
В качестве доказательства своих слов она предоставила переписку с представителями канала ТНТ.
"Дана, здравствуйте! Меня зовут Вика. Я работаю в кастинг службе на ТНТ. Хотела бы предложить Вам принять участие, как эксперт на лобном месте телепроекта "Дом-2", — написали ей в личку.
Борисова не спешит давать согласие на приглашение. Ведущая пока держит в тайне, какое решение она приняла.
Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.