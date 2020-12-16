Внучка Боярского словила хайп с помощью ванны

Внучка народного артиста России пробивается в мир шоу-бизнеса.

Внучка главного мушкетёра страны и дочка депутата Госдумы Сергея Боярского решила посвятить себя музыкальной карьере.

Один за другим девушка выкладывает смелые композиции, снимая к ним довольно провокативные клипы.

Одно из последних музыкальных произведений девушки, которая поёт под творческим псевдонимом Venna, называется "Люблю".

Песня получилась довольно удачной, о чем поспешили сообщить начинающей исполнительнице её подписчики.

"Люблю" я кровью напишу и в голове тебя сотру. Но не могу, не могу, не могу. Последний пепел на руках и мы танцуем на костях", — поёт Екатерина.

В центре её статичного и пока довольно самодеятельного клипа — ванна, на которой красными буквами написано признание в любви. Смотрится всё довольно жутковато.

Интернет-пользователи быстро уловили выигрышную "фишку", из-за которой "ломают копья" представительницы отечественного шоу-бизнеса.

Еще не отгремел скандал со Светланой Лободой, которая не потерпела, чтобы у двух исполнительниц на одном концерте была на сцене ванна.

Екатерина Боярская угадала с современными тенденциями и тоже предстала перед публикой в ванной.