В своей книге мемуаров Надежда Георгиевна рассказала о своих отношениях с певцом Евгением Гором.
Надежда Бабкина сетует на то, что её возлюбленный оказался очень подвержен влиянию общественного мнения.
Разница в возрасте между Гором и Бабкиной даёт повод недоброжелателям множить обидные слухи об их отношениях.
Если народная артистка России сносит все наветы клеветников с гордо поднятой головой, то певец Евгений Гор оказался менее устойчивым к беспощадным суждениям людской молвы.
"Нет моей закалки, чтоб отбиваться от шпилек", — объяснила Бабкина.
Надежда Георгиевна сетует, что из-за скромности её молодого человека они не смогут спеть вместе дуэтом, хотя у них отлично сочетаются голоса.
Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.