Возлюбленный Бабкиной стесняется появляться с ней на публике

В своей книге мемуаров Надежда Георгиевна рассказала о своих отношениях с певцом Евгением Гором.

Надежда Бабкина сетует на то, что её возлюбленный оказался очень подвержен влиянию общественного мнения.

Разница в возрасте между Гором и Бабкиной даёт повод недоброжелателям множить обидные слухи об их отношениях.

Если народная артистка России сносит все наветы клеветников с гордо поднятой головой, то певец Евгений Гор оказался менее устойчивым к беспощадным суждениям людской молвы.

"Нет моей закалки, чтоб отбиваться от шпилек", — объяснила Бабкина.

Надежда Георгиевна сетует, что из-за скромности её молодого человека они не смогут спеть вместе дуэтом, хотя у них отлично сочетаются голоса.