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Татьяна Лазарева назвала детское шоу на ТНТ аморальным

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая довольно критично отнеслась к телевизионным программам, нацеленным на детскую аудиторию.

Татьяна Лазарева назвала детское шоу на ТНТ аморальным

Татьяна Лазарева пыталась назвать детские шоу, которые ей кажутся удачными, однако не смогла припомнить подобные проекты на ТВ. В качестве положительного примера Лазарева назвала YouTube-передачу "Проект ответственных родителей", однако его закрыли год назад.

Лазарева с беспощадной критикой обрушилась на передачу ТНТ "Ты как я", которую ведёт Дмитрий Шепелев.

Смысл программы заключается в том, что звёзды и их дети соревнуются между собой. Передача, которая стартовала осенью 2020 года, показала хорошие рейтинги, поэтому её решено было продлить на второй сезон. Лазарева назвала шоу аморальным.

"Я видела и другие детские программы. Одну просто аморальную вёл Николай Басков. А другую сейчас ведёт Дмитрий Шепелев. И это чудовищно! Я такое телешоу не только вести, а даже смотреть не хочу. И думаю, зрителям оно тоже неинтересно", — рассказала Татьяна Лазарева в интервью "ЭГ".

Ведёт программу Дмитрий Шепелев, который ранее вёл ток-шоу "На самом деле".

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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