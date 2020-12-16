Татьяна Лазарева назвала детское шоу на ТНТ аморальным

Ведущая довольно критично отнеслась к телевизионным программам, нацеленным на детскую аудиторию.

Татьяна Лазарева пыталась назвать детские шоу, которые ей кажутся удачными, однако не смогла припомнить подобные проекты на ТВ. В качестве положительного примера Лазарева назвала YouTube-передачу "Проект ответственных родителей", однако его закрыли год назад.

Лазарева с беспощадной критикой обрушилась на передачу ТНТ "Ты как я", которую ведёт Дмитрий Шепелев.

Смысл программы заключается в том, что звёзды и их дети соревнуются между собой. Передача, которая стартовала осенью 2020 года, показала хорошие рейтинги, поэтому её решено было продлить на второй сезон. Лазарева назвала шоу аморальным.

"Я видела и другие детские программы. Одну просто аморальную вёл Николай Басков. А другую сейчас ведёт Дмитрий Шепелев. И это чудовищно! Я такое телешоу не только вести, а даже смотреть не хочу. И думаю, зрителям оно тоже неинтересно", — рассказала Татьяна Лазарева в интервью "ЭГ".

Ведёт программу Дмитрий Шепелев, который ранее вёл ток-шоу "На самом деле".