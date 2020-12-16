"Сильная женщина": Киркоров и Бузова спели хит Пугачёвой

Филипп Киркоров, который давно дружит с Ольгой Бузовой, решил спеть дуэтом с поющей ведущей.

Репертуар для совместного творчества они решили позаимствовать у Примадонны.

Выбор пал на хит Аллы Борисовны "Сильная женщина".

Творческий эксперимент публика восприняла неоднозначно. То, что пела Алла Пугачёва, воспринимается уже как непререкаемая классика.

Покушение на песню, которая давно ушла в народ, поклонники Примадонны восприняли с ревностью.

Ольга Бузова никак не дотягивает до возведённого на пьедестал образа Аллы Борисовны.

Ведущая, дерзнувшая спеть песню "Сильная женщина", подверглась строгой оценке взыскательной публики.

"Где Бузова, а где Пугачева. Тут даже сравнивать глупо", — написали фолловеры.

Впрочем, нашлись и те, кто увидел в выборе композиции глубокий смысл.