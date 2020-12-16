Филипп Киркоров, который давно дружит с Ольгой Бузовой, решил спеть дуэтом с поющей ведущей.
Репертуар для совместного творчества они решили позаимствовать у Примадонны.
Выбор пал на хит Аллы Борисовны "Сильная женщина".
Творческий эксперимент публика восприняла неоднозначно. То, что пела Алла Пугачёва, воспринимается уже как непререкаемая классика.
Покушение на песню, которая давно ушла в народ, поклонники Примадонны восприняли с ревностью.
Ольга Бузова никак не дотягивает до возведённого на пьедестал образа Аллы Борисовны.
Ведущая, дерзнувшая спеть песню "Сильная женщина", подверглась строгой оценке взыскательной публики.
"Где Бузова, а где Пугачева. Тут даже сравнивать глупо", — написали фолловеры.
Впрочем, нашлись и те, кто увидел в выборе композиции глубокий смысл.
"Оля — молодец! Она тоже сильная женщина, и ей подходит эта песня", — написали интернет-пользователи.
Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.