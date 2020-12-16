Певец, который получил премию "Золотого граммофона", рассказал за кулисами о своём финансовом положении.
Журналисты подчас сами подталкивают артистов к тому, чтобы они высказались по поводу своих убытков, связанных с отменой концертов.
Артисты, наученные горьким опытом, осторожно говорят о своих финансовых потерях. Шоумены смекнули, что жалобы на безденежье вызывают только озлобленность в рядах широкой общественности.
Сергей Лазарев объяснил, что разговоры о потери доходов в шоу-бизнесе основаны не на пустом месте. Артисты действительно лишились привычного заработка.
Лазарев рассказал, что несмотря на то, что доходы его упали в десять раз, он не бросает свою команду.
"Я, конечно, всем помогаю. Расходы мои во время пандемии не только не уменьшились, но даже выросли, ведь всё равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить — какие-то мероприятия ведь проходят. При этом доходов стало в десять раз меньше", — рассказал певец в интервью "Дни. ру".
Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.