Сергей Лазарев рассказал о снижении доходов и росте расходов

Певец, который получил премию "Золотого граммофона", рассказал за кулисами о своём финансовом положении.

Журналисты подчас сами подталкивают артистов к тому, чтобы они высказались по поводу своих убытков, связанных с отменой концертов.

Артисты, наученные горьким опытом, осторожно говорят о своих финансовых потерях. Шоумены смекнули, что жалобы на безденежье вызывают только озлобленность в рядах широкой общественности.

Сергей Лазарев объяснил, что разговоры о потери доходов в шоу-бизнесе основаны не на пустом месте. Артисты действительно лишились привычного заработка.

Лазарев рассказал, что несмотря на то, что доходы его упали в десять раз, он не бросает свою команду.