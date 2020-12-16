Сын Караченцова рассказал о самочувствии мамы, подхватившей вирус

Вдова Николая Караченцова подхватила вирус на похоронах друга.

Сын Николая Караченцова и Людмилы Поргиной Андрей объяснил, что его мама действительно заболела.

Наследник звёздной четы рассказал, что Людмила Андреевна общалась на похоронах друга семьи с одним человеком, который и стал разносчиком инфекции.

"Мы даже знаем примерно, кто её инфицировал, с кем близко она стояла у гроба и общалась", — объяснил Андрей Караченцов в интевью "Дни. ру".

Впрочем, жизни актрисы ничего не угрожает, так как инфекция, которую подхватила актриса, из разряда самых обыкновенных.

"Но, по всем признакам, это был обычный грипп, а не коронавирус", — высказал свою догадку Андрей.

Сейчас актриса лечится в Турции. Чтобы исключить возможные риски, Людмила Андреевна перед отъездом за границу сдала тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.