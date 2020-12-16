Лепс укорил артистов, которые не попрощались с Гафтом

Певец бросил все свои дела, чтобы попрощаться с народным артистом РСФСР.

Занятость не позволила Григорию Лепсу присутствовать на похоронах знаменитого артиста, однако он поспешил на церемонию прощания с Валентином Гафтом в театр "Современник".

Дань уважения народному артисту пришли отдать Лия Ахеджакова, Эммануил Виторган, Сергей Гармаш.

Гроб с легендарным актёром установили в центре сцены, которая была уставлена букетами цветов.

"Я просто не мог пропустить прощание, но на самих похоронах не присутствовал из-за работы. Сожалею, что многие наши коллеги не проводили выдающегося артиста в последний путь. Думаю, они заняты подбором нарядов, наращиванием ресниц или гримом", — рассказал Лепс.

Лепс объяснил, что тесно не дружил с Гафтом, однако не смог остаться в стороне от значимого события.