Певец бросил все свои дела, чтобы попрощаться с народным артистом РСФСР.
Занятость не позволила Григорию Лепсу присутствовать на похоронах знаменитого артиста, однако он поспешил на церемонию прощания с Валентином Гафтом в театр "Современник".
Дань уважения народному артисту пришли отдать Лия Ахеджакова, Эммануил Виторган, Сергей Гармаш.
Гроб с легендарным актёром установили в центре сцены, которая была уставлена букетами цветов.
"Я просто не мог пропустить прощание, но на самих похоронах не присутствовал из-за работы. Сожалею, что многие наши коллеги не проводили выдающегося артиста в последний путь. Думаю, они заняты подбором нарядов, наращиванием ресниц или гримом", — рассказал Лепс.
Лепс объяснил, что тесно не дружил с Гафтом, однако не смог остаться в стороне от значимого события.
Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.