Одна из самых скандальных персон российского шоу-бизнеса отреагировала на проповедь морали и нравственности.
Актриса Мария Шукшина пытается противостоять всей грязи, которая льётся с экранов ТВ.
Не в первый раз экс-ведущая передачи "Жди меня" высказывается по поводу безнравственности российских ток-шоу.
Артистка уверена, что гостям скандальных передач хорошо платят за то, чтобы они выносили "сор из избы".
Почему-то Прохор Шаляпин принял слова актрисы на свой счёт. Певец нашёл способ побольнее задеть Марию Шукшину.
Он напомнил актрисе, что её мать Лидия Федосеева-Шукшина тоже не раз становилась участницей ток-шоу.
"Я свечку не держал, кому как платят или не платят. Этого мы не знаем. Я не понимаю, что в этом такого, даже если и платят. Это раз. Во-вторых, если Мария призывает к морали наше телевидение, то, прежде всего, она должна начать со своей собственной матери, которая ходила по всем этим ток-шоу и наверняка не бесплатно. Свою маму ей надо сначала остановить, а потом уже претензии к российскому телевидению предъявлять", — сказал Шаляпин в интервью с Teleprogramma. pro.
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