"Останови свою мать": Прохор Шаляпин дал совет Марии Шукшиной

Одна из самых скандальных персон российского шоу-бизнеса отреагировала на проповедь морали и нравственности.

Актриса Мария Шукшина пытается противостоять всей грязи, которая льётся с экранов ТВ.

Не в первый раз экс-ведущая передачи "Жди меня" высказывается по поводу безнравственности российских ток-шоу.

Артистка уверена, что гостям скандальных передач хорошо платят за то, чтобы они выносили "сор из избы".

Почему-то Прохор Шаляпин принял слова актрисы на свой счёт. Певец нашёл способ побольнее задеть Марию Шукшину.

Он напомнил актрисе, что её мать Лидия Федосеева-Шукшина тоже не раз становилась участницей ток-шоу.