Культовый голливудский актёр очень заботится о соблюдении мер противоэпидемиологической безопасности.
Том Круз сейчас снимается в фильме "Миссия Невыполнима-7". На съемочной площадке его вывели из себя люди, которые забыли о таком понятии, как социальная дистанция.
Актёра возмутила беспечность коллег, которых он грубо отчитал за наплевательское отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Том Круз объяснил, что такое поведение работников кино может привести к остановке производства и спровоцировать кризис индустрии.
"Мы — золотой стандарт. Студии вернулись в Голливуд и сейчас снимают фильмы из-за нас. Они верят в нас и в то, что мы делаем. Я разговариваю по телефону с каждой долбаной студией по ночам, страховыми компаниями, продюсерами, и все они ориентируются на нас и используют нас для создания своих фильмов. Мы создаём тысячи рабочих мест, ублюдки", — эмоционально высказался Круз.
Президент России Владимир Путин больше не пойдёт на контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.