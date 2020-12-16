Том Круз обматерил коллег, которые забыли про COVID-19

Культовый голливудский актёр очень заботится о соблюдении мер противоэпидемиологической безопасности.

Том Круз сейчас снимается в фильме "Миссия Невыполнима-7". На съемочной площадке его вывели из себя люди, которые забыли о таком понятии, как социальная дистанция.

Актёра возмутила беспечность коллег, которых он грубо отчитал за наплевательское отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Том Круз объяснил, что такое поведение работников кино может привести к остановке производства и спровоцировать кризис индустрии.