Глава модной корпорации Nygard International, дизайнер Питер Нюгард лишился работы из-за компрометирующих его фактов.
Дизайнер, которого называли другом королевской семьи, попался на преступлениях, которые не прощают в обществе.
79-летнего модельера уличили в незаконных действиях сексуального характера против 57 женщин. Кроме того, его обвиняют в растлении несовершеннолетних.
В списке преступлений Питера Нюгарда — изнасилования, домогательства и торговля людьми.
После таких компрометирующих обвинений о карьере модельера Нюгарду придётся забыть.
"Ставя благосостояние тысяч сотрудников, партнёров и клиентов своим главным приоритетом, Питер Нюгард принял решение покинуть пост директора Nygard, лишаясь права на владение компанией", — сказал представитель Питера.
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