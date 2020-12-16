Друга королевской семьи посадят за торговлю людьми и изнасилования

Глава модной корпорации Nygard International, дизайнер Питер Нюгард лишился работы из-за компрометирующих его фактов.

Дизайнер, которого называли другом королевской семьи, попался на преступлениях, которые не прощают в обществе.

79-летнего модельера уличили в незаконных действиях сексуального характера против 57 женщин. Кроме того, его обвиняют в растлении несовершеннолетних.

В списке преступлений Питера Нюгарда — изнасилования, домогательства и торговля людьми.

После таких компрометирующих обвинений о карьере модельера Нюгарду придётся забыть.